Сафонов показал свою дочь от спившейся экс-жены — вернулась к отцу

Актер поделился снимком с 29-летней Анастасией. Кирилл Сафонов с дочерью Анастасией Социальные сетиПереехавший в Израиль Кирилл Сафонов на днях встретился со своей дочерью Сафонов впервые стал отцом в браке с Еленой.
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