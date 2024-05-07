Сафонов показал свою дочь от спившейся экс-жены — вернулась к отцу

Актер поделился снимком с 29-летней Анастасией. Кирилл Сафонов с дочерью Анастасией Социальные сетиПереехавший в Израиль Кирилл Сафонов на днях встретился со своей дочерью Сафонов впервые стал отцом в браке с Еленой.