Как стало известно Sport24, «Оренбург» сделал предложение в размере 600 тысяч евро за нападающего бухарестского «Динамо» Мамуду Карамоко.
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