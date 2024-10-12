В подконтрольном ВСУ Херсоне был поражен склад

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне был поражен склад, начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале написал назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
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