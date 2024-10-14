Губернатор ХМАО Кухарук не нашел себе идеолога

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук за четыре месяца на посту руководителя нефтегазового региона так и не смог найти куратора по внутренней и информационной политике.
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