Актуальная информация об обстановке на линии фронта 12 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 10:56 В течение ночи Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, производящим продукцию военного назначения, в городах Запорожье, Днепропетровск и Кривой Рог, а также по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, через которые осуществляется доставка грузов для ВСУ, и морским судам, используемым в интересах ВСУ.