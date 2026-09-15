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Владимирские новости

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В Областной детской больнице у младенца удалили клеща

В Областной детской больнице у младенца удалили клеща

Врачи обнаружили на веке пятимесячного ребёнка клеща, малыша госпитализировали. Особую опасность представляют нимфы — молодые особи размером 1–2 миллиметра, которые переносят те же инфекции, что и взрослые клещи.

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