🇷🇺🪖 О позитивных изменениях в подходах Минобороны России на примере форума «Армия» Священная корова предыдущего руководства Минобороны России — форум «Армия» — претерпела в этом году изменения.
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🇷🇺🪖 О позитивных изменениях в подходах Минобороны России на примере форума «Армия» Священная корова предыдущего руководства Минобороны России — форум «Армия» — претерпела в этом году изменения.
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