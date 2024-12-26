Международное правосудие: итоги 2024. Накануне «правого поворота»

Уходящий 2024 год заканчивается на неожиданной ноте. Если дискуссии о многополярном мире стали привычным явлением и речь уже идет о поисках и создании форм выражения этой многополярности, то «правый поворот», олицетворением которого стала убедительная победа Д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии