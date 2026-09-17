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Может ли подросток лишить родителя прав из-за насилия

Может ли подросток лишить родителя прав из-за насилия

Разбираем с юристами реальные истории Недавно адвокат Мари Давтян сообщила об победе в уникальном деле, с которым ей пришлось столкнуться.

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