🇷🇺 «Мы воюем за мир, за Бога, за Родину, за семью» Наши солдаты рассказали, что для них значит спецоперация и ради чего они пошли на фронт 👆 🗣 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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🇷🇺 «Мы воюем за мир, за Бога, за Родину, за семью» Наши солдаты рассказали, что для них значит спецоперация и ради чего они пошли на фронт 👆 🗣 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.