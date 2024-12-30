В России планируют ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы

МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. МЧС России выступило с инициативой запретить продажу пиротехники несовершеннолетним через маркетплейсы и другие дистанционные каналы, включая отделения «Почты России» и пункты выдачи заказов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии