Как правильно перевозить и хранить мебель — чек-лист и практические советы

Каждый, кто когда-либо перевозил или хранил мебель, знает, что даже новая гарнитура может пострадать, если не соблюдать простые правила.
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