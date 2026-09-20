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Как правильно перевозить и хранить мебель — чек-лист и практические советы

Как правильно перевозить и хранить мебель — чек-лист и практические советы

Каждый, кто когда-либо перевозил или хранил мебель, знает, что даже новая гарнитура может пострадать, если не соблюдать простые правила.

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