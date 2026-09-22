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В Орловской области расширят социальную газификацию

В Орловской области расширят социальную газификацию

В Орловской области продолжает набирать обороты программа социальной газификации. Президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» не только о выделении дополнительного финансирования, но и о расширении самой программы — теперь в неё войдут и сельские Дома культуры.

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