Военные рассказали о пережитом насилии в плену у ВСУ: главное за сутки

Военные рассказали о пережитом насилии в плену у ВСУ После возвращения в Россию в результате масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000», российские военнослужащие поделились с изданием «Известия» информацией о систематическом проявлении жестокости и унизительного отношения со стороны украинских солдат.