Где купить жакет, как у Кейт Миддлтон

Белый, с перламутровыми пуговицами В четверг вечером 41-летняя принцесса Уэльская поделилась новогодним посланием-анонсом в заранее записанном ролике, который транслировался на канале ITV1 в Великобритании.
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