Куда делся экс-премьер РФ Михаил Касьянов сделавший миллиарды и названный Путиным "Миша Два Процента"

Михаил Касьянов. Фото: parts.ru Либерал до мозга костей Михаил Михайлович Касьянов в своё время достиг в политической карьере больших высот, и даже занимал пост премьер-министра во время первого срока на посту Президента РФ Владимира Путина.
Михаил Касьянов. Фото: parts.ru Либерал до мозга костей Михаил Михайлович Касьянов в своё время достиг в политической карьере больших высот, и даже занимал пост премьер-министра во время первого срока на посту Президента РФ Владимира Путина.
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