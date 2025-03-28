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«Записка 35». Рабочие дни и праздники в царской России

«Записка 35». Рабочие дни и праздники в царской России

Перед реформой 1861 года жизнь у крестьян в России была такова, что они больше отдыхали, чем работали, из-за наличия великого множества праздничных дней, работать во время которых запрещалось, равно как и в воскресные дни.

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