Карпин: «Посыл спортдиректора «Оренбурга», наверное, недопустимый. Меня бы КДК игр на 10 отстранил, если не больше»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Локомотива» (2:3) в 6-м туре РПЛ высказался о судействеГлавный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Локомотива» (2:3) в 6-м туре РПЛ высказался о судействе, а также рассказал, как отреагировал на высказывания спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после игры 5-го тура с донским клубом.