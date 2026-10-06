❗️Минтранс Крыма обязали еженедельно отчитываться о работе общественного транспорта в прямом эфире «Крым 24» Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что министерство транспорта региона должно каждую неделю отчитываться перед жителями о состоянии и функционировании общественного транспорта.