❗️Минтранс Крыма обязали еженедельно отчитываться о работе общественного транспорта в прямом эфире «Крым 24» Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что министерство транспорта региона должно каждую неделю отчитываться перед жителями о состоянии и функционировании общественного транспорта.
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