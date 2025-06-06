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Гөлүсә Закирова хаҗ сәфәрендә: «Аллаһы Тәгалә күңелгә тынычлык табу юлларын насыйп итте»

Гөлүсә Закирова хаҗ сәфәрендә: «Аллаһы Тәгалә күңелгә тынычлык табу юлларын насыйп итте»

«Мәгариф», «Гаилә һәм мәктәп» журналлары баш мөхәррире, журналист Гөлүсә Закирова мөфти Равил Гайнетдин фатихасы һәм Сөләйман Кәримов матди ярдәме белән оештырылган «Хаҗ Кәрим» хәйрия юлламасы буенча изге сәфәргә киткән.

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