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Закон, порядок, государство

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Министр внутренних дел по Республике Карелия наградил студента Петрозаводского государственного университета

В Министерстве внутренних дел по Республике Карелия состоялось торжественное награждение. Руководитель ведомства генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев поощрил студента 3 курса Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета.

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