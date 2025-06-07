Министр внутренних дел по Республике Карелия наградил студента Петрозаводского государственного университета

В Министерстве внутренних дел по Республике Карелия состоялось торжественное награждение. Руководитель ведомства генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев поощрил студента 3 курса Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета.
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