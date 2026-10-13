В Ереване сносят 42 незаконных киоска: владельцы требуют компенсаций

В ереванском районе Ачапняк утром во вторник начался демонтаж торговых киосков, который муниципальные власти накануне отложили из-за протестов предпринимателей.
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