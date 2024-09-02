❗️🇺🇦В украинской армии организованной эвакуации раненых нет🪖 ❗️Чубатым приходится прятаться часами в разрушенных ПВД, а то и сутками.
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❗️🇺🇦В украинской армии организованной эвакуации раненых нет🪖 ❗️Чубатым приходится прятаться часами в разрушенных ПВД, а то и сутками.
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