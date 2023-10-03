Кино без границ: октябрьские премьеры в Wink — от турецких сериалов до корейского экшена

В октябре видеосервис Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) собрал киномаршрут из премьер, полных остросюжетных приключений, романтических эмоций, детективных погонь, удивительных карьерных кульбитов и волшебной музыки.
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