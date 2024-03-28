Захарова: Берлин не имеет права разделять жертв нацистов по национальности

У Берлина нет морального права на разное отношение к жертвам нацистских преступлений и на историческую ответственность только перед евреями, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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