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УЕФА дисквалифицировал Даку на 2 матча за оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов

УЕФА дисквалифицировал Даку на 2 матча за оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку пропустит следующие два матча сборной Албании. После игры с Хорватией на Евро-2024 нападающий «Рубина» и сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов.

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