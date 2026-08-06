ЦБ: свердловчане стали меньше жаловаться на кибермошенников, но больше – на антидроп

В Свердловской области снизилось число жалоб на банки и страховые компании. В первом полугодии 2026 года свердловчане направили в Банк России 3680 жалоб на финансовые организации, что на 2% меньше, чем в тот же период прошлого года.
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