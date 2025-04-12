Указ Трампа подтвердил ставку на коммерческие технологии в Космических силах США

На симпозиуме Space Symposium в Колорадо-Спрингс 10 апреля полковник Ричард Книсли, глава Коммерческого космического офиса (COMSO) Космических сил США, заявил, что новый указ президента Дональда Трампа, подписанный 9 апреля, поддерживает текущую стратегию ведомства.
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