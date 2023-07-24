Действия ВКС заставили американцев задуматься об уходе из Сирии

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лина любимцева

Израиль не позволит США уйти из Сирии. Напряженка в Сирии идет на пользу Израилю. Они любят держать всех своих соседей в напряжении и в состоянии войны. ЭТО ЖДЕТ И РОССИЮ, если Израиль переберется на территорию бывшей Украины. Израиль нам ЖАРУ и ПОДЛОСТЕЙ ЗАДАСТ!!..... Гитлер "птичкой-синичкой" покажется...