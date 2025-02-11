«Локомотив» хотел подписать сербского форварда Йовелича, забившего 21 гол в МЛС в прошлом сезоне. Игрок решил остаться в США («Чемпионат»)

25-летний игрок перешел в «Спортинг Канзас Сити» в текущем году. В прошлом сезоне он забил 21 гол в 33 играх за «Лос-Анджелес Гэлакси» и разделил звание второго бомбардира лиги с Лионелем Месси, Луисом Суаресом (оба – «Интер Майами») и Дени Буанга («Лос-Анджелес»).