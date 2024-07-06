Пронько: Массовое бегство чиновников из России. Носители гостайны уже за кордоном?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 10K прочитали Что ни день, то новое признание или скандал. Из последнего — десятки высокопоставленных чиновников, которые имели высокую степень допуска к гостайне, покинули Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии