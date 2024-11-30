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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе благодаря своему опыту». Вингер «Ростова» Роналдо о тренере

«Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе. Вообще любую. Благодаря своему опыту», — сказал вингер «Ростова» о тренере дончан и сборной России.

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