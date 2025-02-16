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Пир во время чумы!

Пир во время чумы!

В Сочи хотят построить «Остров миллиардеров». Нужен ли сейчас стране насыпной остров за 1 триллион рублей, когда потерявшие все беженцы из оккупированных регионов остались без жилья? Насыпные острова на курортах не редкость.

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