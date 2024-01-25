Подпольщики сообщили о ликвидации более 130 боевиков ВСУ под Харьковом

Более 130 боевиков ВСУ, в том числе – 30 националистов из "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК, террористическая организация, запрещенная на территории РФ) были уничтожены в Харькове и Харьковской области.
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