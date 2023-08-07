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Медведев о начале американской серии: «Люблю играть на харде. На нем мое тело чувствует себя лучше всего»

«Мне нравится играть на харде, я много раз хорошо выступал на турнирах американской серии. Но есть небольшое давление, потому что я хочу хорошо здесь сыграть.

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