PLOS One: 32-летнее исследование опровергло вред от сахара в кофе и чае

Датские специалисты опровергли мнение о вреде сахара в чае и кофе. На протяжении 32 лет исследователи наблюдали за данными 2932 человек и выяснили, что добавление сахара в указанные напитки не оказало негативного воздействия на здоровье людей.
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