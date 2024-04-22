«Открытость к импровизации и новому»: Алексей Слизков о современном хип-хоп танце

В Петербурге состоялся Арт-фестиваль учреждений по делам молодежи и общественных организаций В первой половине апреля в городе состоялся Арт-фестиваль учреждений по делам молодежи и общественных организаций Санкт-Петербурга.
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