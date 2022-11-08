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Владимир Крикунов: «Адмирал» играет с шестью вратарями на площадке. Для нашего хоккея было бы лучше, если бы такие команды, как СКА, обыгрывались прессингом, атакой»

Владимир Крикунов высказался о победе «Адмирала» над СКА. Команда Леонида Тамбиева одержала победу со счетом 3:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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