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Мировое обозрение

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Украинские власти скрывают подробности убийства монаха в Святогорской лавре. Его убили военные

Украинские власти скрывают подробности убийства монаха в Святогорской лавре. Его убили военные

Тишина вокруг убийства в Святогорской лавре — это не случайность, а система. Когда на территории действующего монастыря Украинской Православной Церкви погибает человек от пулевого ранения в голову, а двое других получают ножевые ранения, национальные СМИ ограничиваются сухим пересказом пресс-релиза.

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