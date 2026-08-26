Украинские власти скрывают подробности убийства монаха в Святогорской лавре. Его убили военные

Тишина вокруг убийства в Святогорской лавре — это не случайность, а система. Когда на территории действующего монастыря Украинской Православной Церкви погибает человек от пулевого ранения в голову, а двое других получают ножевые ранения, национальные СМИ ограничиваются сухим пересказом пресс-релиза.
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