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Житель Кинешмы признан виновным в финансировании терроризма

Житель Кинешмы признан виновным в финансировании терроризма

Собранные следственными органами следственного управления СК России по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 25-летнего жителя Кинешмы.

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