Следком проводит расследование махинаций при исполнении оборонного заказа

Следственные органы ГСУ СКР по Московской области возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии