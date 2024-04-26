На Ставрополье окончено расследование уголовного дела о незаконном использовании товарного знака

Отделом дознания ОМВД России «Шпаковский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.
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