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Voter ID, abortion and bans on trans athletes on ballots in November

Voter ID, abortion and bans on trans athletes on ballots in November

Election laws, abortion access, healthcare for transgender youth and a requirement for sex verification for children are on state ballots in November.

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