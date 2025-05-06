На довыборы депутатов в омский горсовет заявились участники СВО. Оба были демобилизованы после ранений.
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На довыборы депутатов в омский горсовет заявились участники СВО. Оба были демобилизованы после ранений.