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Царьград

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Microsoft уменьшит количество перезагрузок в Windows 11 после обновлений

Microsoft уменьшит количество перезагрузок в Windows 11 после обновлений

Microsoft изменила механизм обновлений в Windows 11, что сократит количество перезагрузок. Изменения коснутся версий 24H2, 25H2 и 26H1.

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