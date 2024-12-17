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Рогов: ВС России освободили более 4 кв. км территории западнее Сонцовки

Рогов: ВС России освободили более 4 кв. км территории западнее Сонцовки

Политический деятель из Запорожья Владимир Рогов проинформировал о том, что военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации одерживают победы в Донецкой Народной Республике, продолжая продвигаться вперёд.

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Комментарии
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Игорь Егоров
В гды ВОВ  ТАСС сообщал о продвижении Красной Армии в километрах, отражая тем самым силу ударов нашей армии, теперь вот московские, придумали новые меры успехов армии России в квадратных  километрах.
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15 час.

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