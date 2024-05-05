Открытки на Пасху: как поздравляли до революции

В этот день верующие обмениваются поздравлениями: «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес!». Расстояния – не помеха: открытки по случаю Светлой Пасхи добирались к своим адресатам со всех уголков страны и из-за рубежа.
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