Совершенно новая Honda Prelude возвращается спустя четверть века — это первая машина компании с системой Honda S+ Shift

Honda подтвердила, что начнет массовое производство нового спортивного автомобиля Prelude. Новый автомобиль выйдет на рынок в конце следующего года и будет использовать гибридную систему, используемую в Civic и Accord.
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