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Регионы России

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Египет готовится к уникальному астрономическому событию 2027 года

Египет готовится к уникальному астрономическому событию 2027 года

Министр Шериф Фатхи возглавил первый организационный комитет по подготовке логистической платформы за год до начала затмения.

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