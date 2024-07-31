Им теперь с этим жить: что говорят о спортсменах из РФ, поехавших на Олимпиаду и выступающих плохо

Буратино, ты шнобель по назначению применяй, тщательно перемешивай парашу в корыте, скоро к тебе анальцев присоединиться, онО и этого не может от опороса.

Natalija Osminina

Дурашка, спой еще! Каркни во все свое воронье или павлинье горло))) Хоть поржем тут на МТ. Не все же мне тут одно серьезное писать. С кого-то и поржать можно.