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  • Natalija Osminina
    Больной дурачок, ты опять из дурки вылез. Я ВАМ НИКОГДА ПЕРВОЙ НЕ ПИШУ!!!И НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЮ, ПОКА ВЫ НЕ НАЧИНАЕТЕ ...Режиссёров вдруг ...
  • Катерина
    Бедная, несчастная Натаха… Не любимая, не желанная… Тараканами злыми напуганная, червяками всегда окружённа...Режиссёров вдруг ...
  • Natalija Osminina
    Какая прелесть!! МТ- это ловушка для тараканьего отродья. Сколько тут вас, кишмя кишит. И Витковский, и Алтайцев, и  ...Режиссёров вдруг ...

Им теперь с этим жить: что говорят о спортсменах из РФ, поехавших на Олимпиаду и выступающих плохо

Им теперь с этим жить: что говорят о спортсменах из РФ, поехавших на Олимпиаду и выступающих плохо

© AFP 2023 / LUIS ROBAYO Как отметили представители российского спорта, сложно понять мотив россиян, поехавших в Париж просто "ради участия" На Играх в Париже выступают в общей сложности 15 россиян, которые представляют пять видов спорта, однако, как считают некоторые представители российского спорта, это далеко не самые сильные отечественные спорстмены.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Понятно. Как всегда тупо балаболишь. Что с дурака возьмешь.
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13 мин.
ВВ
Владимир Витковский
Буратино, ты шнобель по назначению применяй, тщательно перемешивай парашу в корыте, скоро к тебе анальцев присоединиться, онО и этого  не может от опороса.
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12 мин.
Natalija Osminina
Дурашка, спой еще! Каркни во все свое воронье или павлинье горло))) Хоть поржем тут на МТ. Не все же мне тут одно серьезное писать. С кого-то и поржать можно.
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8 мин.

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